Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Wildunfall mit verletzter Person

Neustadt an der Orla (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 16.25 Uhr, befuhr der 22-jährige Fahrer eines Pkw die B 281 aus Richtung Neunhofen kommend in Richtung Triptis. In Höhe der Ausfahrt Moderwitz querte ein Reh die Fahrbahn. Der junge Mann konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und stieß mit dem Tier zusammen. In der Folge des Aufpralls durchschlug das Reh die Windschutzscheibe und blieb im Innenraum des Fahrzeuges liegen. Der Fahrer zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Tier verstarb. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

