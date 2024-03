Polizei Bielefeld

POL-BI: Wer kennt diesen Dieb?

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Die Kriminalpolizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe, bei der Identifizierung eines unbekannten Mannes. Aus einem unverschlossenen Pkw, der in einem Bielefelder Parkhaus stand, entwendete er Wertsachen.

Am 17.09.2023, in der Zeit von 08:00 Uhr und 08:30 Uhr, hielt sich der Mann in dem Parkhaus an der Nahariyastraße auf. Dort öffnete er nach dem derzeitigen Kenntnisstand einen unverschlossenen Audi A4, um hieraus zu stehlen. Er entwendete Bargeld, zwei Mobiltelefone und ein Portemonnaie.

Zudem beschädigte der Mann ein Zündschloss eines Kleintraktors, der zu dem Parkhaus gehört.

Fotos des unbekannten Diebes finden Sie im Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/130006

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zu dem abgelichteten Mann beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

