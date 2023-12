POL-WES: Moers - Polizei sucht Unfallzeugin

Dinslaken (ots) - Am Dienstagmittag kam es zu einem Raubüberfall auf eine Bäckereifiliale in Oberlohberg. Gegen 13.30 Uhr betraten zwei maskierte Männer eine Bäckerei an der Dorfstraße. Unter Vorhalt eines Messers fordert einer der Täter von einer Mitarbeiterin die Tageseinnahmen aus der Kasse. Nachdem der Täter das Geld aus der Kasse entnommen hatte flüchteten beide in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin der ...

