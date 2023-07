Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht

Wilhelmshaven (ots)

Varel-Dangast. Am heutigen Morgen wurde eine Unfallflucht angezeigt. In der Nacht von Samstag, 08.07.2023, auf Sonntag, 09.07.2023, war auf dem Parkplatz des Weltnaturerbes in der Edo-Wiemken-Straße ein VW Passat abgestellt. Ein unbekanntes Fahrzeug hatte diesen PKW beim Ein- oder Ausparken touchiert, sodass die gesamte Beifahrerseite verschrammt wurde. Eventuelle Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Varel in Verbindung zu setzen.

