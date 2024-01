Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Autos aufgebrochen, Fahrräder gestohlen, Zeugen gesucht

Muggensturm (ots)

Ein Zeuge konnte am Freitag gegen 1:30 Uhr beobachten, wie zwei männliche Personen sich an einem geparkten Audi in der Wilhelmstraße zu schaffen machten. Durch eine sofort eingeleitete Fahndung konnten die zwei mit dunklen Kapuzenpullis bekleideten Männer festgestellt und fußläufig verfolgt werden. Dem Duo gelang es in Richtung Hauptstraße zu flüchten. Nach ersten Erkenntnissen kam es zu keinem Diebstahlschaden. Gegen 2:30 Uhr wurden die mutmaßlichen Diebe von einer Streifenbesatzung an einem geöffneten Fiat in der Karlsruher Straße gesichtet. Beim Erkennen der Polizeistreife ergriffen sie die Flucht auf offenbar zuvor gestohlenen Fahrrädern, die sie vor das anfahrende Fahrzeug warfen und sich im Anschluss zu Fuß in Richtung Sportplatz davon machten. Nach ersten Erkenntnissen wurden auch Schränke in einer Garage in der Karlsruher-Straße durchwühlt. Ob aus dem Fiat oder der Garage etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Beide mutmaßlich gestohlene Fahrräder konnten sichergestellt werden. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, oder weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell