POL-OG: Bühl - Angriff auf Polizeibeamte nach Auseinandersetzungen

Bühl (ots)

Nachdem eine Frau am Donnerstagnachmittag zunächst diverse Auseinandersetzungen in ihrer Nachbarschaft in der Dr.-Georg-Schaeffler-Straße hatte, weil sie angeblich Öl auf ein Auto gegossen haben soll, richtete sie anschließend ihre Wut gegen die herbeigerufenen Beamten des Polizeireviers Bühl. Mehreren von ihr geworfenen Eiern konnten die Beamten ausweichen. Danach zielte die Frau mit einem Duschkopf, aus dem heißes Wasser strömte, aus dem Fenster auf die Einsatzkräfte. Zudem wurden zwei Beamte im Zuge der vorläufigen Festnahme angespuckt und getreten. Die Frau muss sich nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung verantworten.

