Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier - Einbrüche

Zeugenaufruf

Appenweier (ots)

Die Beamten des Polizeipostens Appenweier haben die Ermittlungen zu zwei Einbrüchen, die am Donnerstag und Freitag verübt wurden, aufgenommen. Im Verlauf des Donnerstags drangen Unbekannte in ein Wohnhaus im Lindenweg ein. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der durch das gewaltsame Eindringen entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht abschätzbar. Am frühen Freitag, gegen 3:30 Uhr, gelangten Einbrecher in eine Gaststätte in der Straßburger Straße. Dort brachen sie Spielautomaten auf und entwendeten das darin enthaltene Geld. Der Betrag beläuft sich ersten Erkenntnissen zufolge auf 50 Euro. Personen, die im Zusammenhang mit diesen beiden Vorfällen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07805 91570 bei der Polizei zu melden.

/ma

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell