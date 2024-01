Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Getränkekühlwagen aufgebrochen, Zeugen gesucht

Sasbach (ots)

Ein unbekannter Dieb machte sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 6:30 Uhr an einem mit einem Vorhängeschloss gesicherten Getränkekühlwagen in der Sasbachrieder Straße auf Höhe einer Obstsammelstelle zu schaffen. Aus dem Kühlwagen wurden mehrere Alkoholika entwendet. Gegen 5 Uhr soll ein grauer, sportlicher VW Golf mit schneller Geschwindigkeit und ausgeschaltetem Licht aus Richtung Sportplatz gefahren sein. Ob der Fahrer des Wagens mit dem Diebstahl in Verbindung gebracht werden kann, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Diebstahl oder Fahrzeug geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 zu melden.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell