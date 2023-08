Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pritschenwagen beschädigte Pkw und flüchtete

Osnabrück (ots)

In Höhe der Lerchenstraße 95 ereignete sich am 24.08.23 gegen 08:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Pritschenwagen, in heller Farbe - mutmaßlich weiß, befuhr die Lerchenstraße in stadtauswärtige Richtung. Als das Handwerkerfahrzeug an der Unfallörtlichkeit einen geparkten VW Touran passierte, gab es einen Knall. Der Pritschenwagen bremste kurz ab, setzte Fahrt jedoch fort. An dem VW war nach dem Vorfall der linke Außenspiegel beschädigt. Das Kennzeichen des flüchtigen Pritschenwagens soll auf die Ziffern -7323 oder -7328 geendet haben. Das Fahrzeug soll mit zwei Männern besetzt gewesen sein. Wer Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2515.

