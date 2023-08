Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer: Frau am Baggersee bedroht

Bad Laer (ots)

Bereits am 20.08.23 gegen 19 Uhr kam es an der Glandorfer Straße, am dortigen Baggersee, zu einer Bedrohung zum Nachteil einer 45-jährigen Frau. Der unbekannte männliche Täter hatte die Frau zunächst angeflirtet und versucht näheren Kontakt aufzunehmen. Diese Annäherungsversuche hatte die 45-Jährige entschieden zurückgewiesen. Einige Zeit später kehrte der Mann zurück und beschimpfte und bedrohte die Frau lautstark. Ein Begleiter der Frau habe sich eingeschaltet und den Täter vertrieben.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

- männlich - 35 bis 40 Jahre alt - ca. 175 bis 180 cm groß - kräftige Statur - europäisches Aussehen - sprach Deutsch mit leichtem Akzent - kurze dunkle Haare - 3-Tage-Bart - Tattoo auf dem rechten Oberarm (Yin und Yang)

Die Person steht im Verdacht, bereits in der Vergangenheit durch ähnliches Verhalten negativ im Bereich des Baggersees aufgefallen zu sein. Hinweise nimmt die Polizei unter 05401/83160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell