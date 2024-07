Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Waldau (ots)

Eine 61-jährige Autofahrerin wollte in den frühen Morgenstunden des Freitags (19.07.2024) von der Hauptstraße in Waldau nach links auf die Kreisstraße in Richtung Lichtenau abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 28-jährigen Autofahrer und es kam zum Zusammenprall. Die 61-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Beide Unfallbeteiligte kamen schwer verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Abschleppdienst war im Einsatz, um sich um die nicht mehr fahrbereiten Pkw zu kümmern. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 48.000 Euro. Die Straße war für zwei Stunden voll gesperrt.

