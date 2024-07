LPI-SHL: Sprengkörper im Auspuff

Hildburghausen (ots) - In der Zeit von Dienstag, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 13:20 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter gewaltsam die Eingangstür einer Kindertagesstätte in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Hildburghausen zu öffnen. Der Versuch scheiterte. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0183855/2024 bei der ...

