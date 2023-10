Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Falsche Bundespolizisten? - 28-Jähriger hegt Zweifel und leistet Widerstand

Unna (ots)

Am gestrigen Donnerstagabend (05. Oktober) kontrollierten Bundespolizisten in ziviler Kleidung einen Mann im Bahnhof Unna. Dieser zweifelte jedoch an der Echtheit der Dienstausweise und wehrte sich gegen die Festnahme.

Gegen 20 Uhr bestreiften zivilgekleidete Bundespolizisten den Bahnhof Unna, als sie auf einen augenscheinlich orientierungslosen Mann aufmerksam wurden. Die Beamten sprachen den 28-Jährigen an und gaben sich ans Polizeibeamte zu erkennen. Trotz vorgehaltenem Dienstausweis blieb der Deutsche nicht stehen. Nach erneuter Aufforderung versuchte er sich der Kontrolle zu entziehen und flüchtete schnellen Schrittes. Dies konnte durch einen Polizisten unterbunden werden, indem er ihn festhielt. Darauf reagierte der Unneraner äußerst aggressiv, versuchte sich aus dem Griff zu lösen, schlug nach dem Beamten und schrie lautstark. Des Weiteren zweifelte er daran, dass es sich bei den Einsatzkräften tatsächlich um Polizeivollzugsbeamte handele. Der Aggressor versuchte weiterhin sich loszureißen.

Als die Beamten ihn zu Boden brachten, sperrte er sich gegen die Fixierung mittels Handfesseln vehement. Den Polizisten gelang es schließlich unter enormer Gegenwehr den 28-Jährigen zu fesseln. Passanten, welche den Sachverhalt kritisch beobachteten und zum Teil auch störten, wurde ebenfalls über die polizeiliche Maßnahme informiert.

Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten schließlich den Personalaufweis des Mannes auf. Hinzugerufenen Einsatzkräften der Polizei Unna gelang es dann auch den Tatverdächtigen zu beruhigen. Kurz darauf entschuldigte sich der junge Mann bei den Polizisten für sein Verhalten, da der Zweifel an der Echtheit der Beamten nun verflogen war. Die vorgezeigten Dienstausweise hielt er zunächst für eine Fälschung. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.

