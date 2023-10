BPOL NRW: Bundespolizei nimmt Schläger vorläufig fest

Velbert - Essen - Heiligenhaus (ots) - Gestern Vormittag (04. Oktober) soll ein Unbekannter eine junge Frau in einem Bus von Velbert nach Essen mehrmals an den Oberschenkel gefasst haben. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen. Gegen 10:45 Uhr wurde eine 22-Jährige in der Bundespolizeiwache im Essener Hauptbahnhof vorstellig. Sie gab an, dass sie zuvor sexuell belästigt worden sei. Die Deutsche sei in Velbert am Zentralen ...

