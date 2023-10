Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Diebstahl: Bundespolizei trifft auf verletzten 15-Jährigen

Dortmund - Solingen (ots)

Am gestrigen Mittwochabend (04. Oktober) soll ein Jugendlicher in einem Drogeriegeschäft im Dortmunder Hauptbahnhof Ware gestohlen haben. Als der Ladendetektiv ihn am Verlassen der Filiale hinderte, soll es zu einer Auseinandersetzung gekommen sein.

Gegen 21 Uhr informierte der Mitarbeiter eines Drogeriemarktes im Hauptbahnhof Dortmund die Bundespolizei über einen zuvor begangenen Ladendiebstahl. Bei der Ankunft stellten die Beamten neben dem Ladendetektiv einen 15-Jährigen fest, welcher eine Beule an der Stirn aufwies. Der algerische Staatsbürger äußerte unverzüglich gegenüber den Einsatzkräften, dass er von dem Mitarbeiter (47) geschlagen worden sei. Zudem klagte er über Schmerzen am Kopf und an den Rippen. Der Jugendliche führte keine Ausweisdokumente mit sich und wurde zur Identitätsfeststellung zur Bundespolizeiwache gebracht. Des Weiteren gab er auf Nachfrage an, dass er vor einem Monat nach Deutschland gereist sei, um hier zu studieren. Die Polizisten fertigten Lichtbilder an und nahmen seine Fingerabdrücke.

Der 47-Jährige gab an, dass er den Jugendlichen beobachtet habe, wie dieser Ware an sich nahm und den Kassenbereich passiert habe, ohne diese zu bezahlen. Als er diesen dann mit den Vorwürfen konfrontiert habe, sei es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen.

Die Beamten verständigten einen Rettungswagen, welcher den Minderjährigen aus Solingen in ein Krankenhaus brachte. Dort stellten sie multiple Prellungen fest. Das Jugendamt Dortmund ermöglichte anschließend eine Übernachtungsmöglichkeit für den jungen Algerier.

Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Körperverletzung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell