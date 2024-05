BPOLI-WEIL: Mann ohne Fahrschein schlägt und bespuckt Zugpersonal

Weil am Rhein (ots) - Erst urinierte ein 46-Jähriger an eine Tram Haltestelle, dann beleidigte er die Einsatzkräfte der Bundespolizei. Gegen ihn wird nun wegen mehrerer Straftaten ermittelt. Am Samstagabend, dem 18. Mai 2024 urinierte der schwedische Staatsangehörige, in Anwesenheit weiterer Reisender, an einer Tram Haltestelle in Weil am Rhein Friedlingen. Als er ...

