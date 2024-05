BPOLI-WEIL: Turnbeutel führt zu Sperrung der Rheintalbahn

Weil am Rhein (ots) - Ein wegen Diebstahls mit zwei Haftbefehlen gesuchter Mann ist von der Bundespolizei beim Grenzübertritt in Weil am Rhein gefasst worden. Der Gesuchte war untergetaucht und versuchte sich der Strafverfolgung zu entziehen. Nun verbüßt er eine mehrmonatige Haftstrafe. Am Montagvormittag, dem 13. Mai 2024 kontrollierte eine Streife der ...

mehr