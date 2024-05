Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Körperverletzungsdelikt am Haltepunkt Unadingen - dringend Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Unadingen (ots)

Am Vormittag des 17. Mai 2024 kam es am Haltepunkt Unadingen zu einem Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines Fahrkartenprüfers. Der Tatverdächtige konnte vor Ort festgenommen werden. Gegen ihn wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Nach den bisherigen Ermittlungen kontrollierte der Fahrkartenprüfer in einer S-Bahn in Richtung Freiburg den späteren Tatverdächtigen kurz vor dem Haltepunkt Unadingen. Dabei konnte der 26-Jährige kein Zugticket und keinen Ausweis vorlegen, weshalb er den Zug in Unadingen verlassen sollte. Am Haltpunkt Unadingen verließen beide Personen um kurz nach 8 Uhr den Zug. Unvermittelt soll der Tatverdächtige am Bahnsteig den Fahrkartenprüfer geschlagen und sodann mit einem Messer angegriffen haben. Durch das verbale Einschreiten von Passanten soll der 26-Jährige vom Geschädigten abgelassen haben. Der Tatverdächtige konnte durch Kräfte des Polizeiposten Löffingen in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Bei dem eingesetzten Messer handelte es sich um ein Klappmesser mit abgerundeter Spitze. Durch den Angriff wurde dem Geschädigten eine Sehne in der Hand durchtrennt, welche operativ behandelt werden musste. Der dringend tatverdächtige irakische Staatsangehörige befindet sich auf Antrag der Staatsanwaltschaft Freiburg in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein dauern an.

