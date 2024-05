BPOLI-WEIL: Zeugenaufruf - Frau durch Sturz im Zug verletzt

Weil am Rhein (ots) - Eine fünfmonatige Freiheitsstrafe muss ein 35-Jähriger verbüßen, der durch die Bundespolizei bei der Einreise nach Deutschland festgenommen wurde. Einsatzkräfte der Bundespolizei kontrollierten den deutschen Staatsangehörigen am Sonntagabend (12.05.24) bei der Einreise am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Die Überprüfung des 35-Jährige ergab eine Ausschreibung zur Festnahme. Wegen ...

