Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Autoreifen zerstochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (06.03.2024) einen 49-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, an der Leuschnerstraße an Fahrzeugen Reifen zerstochen zu haben. Ein 41-jähriger Zeuge beobachtete gegen 21.45 Uhr einen Mann, der an insgesamt acht Fahrzeugen die rechten Vorder- oder Hinterreifen zerstach. Die Fahrzeuge waren am Fahrbahnrand zwischen den Hausnummern 40 bis 50 geparkt. Während der eingeleiteten Fahndung kontrollierten die Polizeibeamten den 49 Jahre alten Mann auf den die Personenbeschreibung zutraf. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie ihn wieder auf freien Fuß. Zeugen oder weitere Geschädigte werde gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 3 Gutenbergstraße zu melden.

