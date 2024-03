Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto gegen Baum geprallt

Stuttgart-West (ots)

Eine 22 Jahre alte Frau ist in der Nacht zum Donnerstag (07.03.2024) in der Solitudestraße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Die 22-Jährige war gegen 00:30 Uhr mit ihrem VW in der Solitudestraße aus Richtung Gerlingen unterwegs. Unterhalb des Schloss Solitude geriet sie in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die 22-Jährige und ihr 24 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt. Am VW entstand ein Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, das Auto musste abgeschleppt werden.

