Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Leblose Person nach Brand aufgefunden

Bad Frankenhausen (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 15.20 Uhr am Anger zum Brand eines Nebengelasses. Durch den Brand wurde die darin befindliche ehemalige Werkstatt und ein Lagerraum in Mitleidenschaft gezogen. Auch der Dachstuhl eines angrenzenden Nebengelasses wurde durch das Feuer beschädigt. Die Ursache des Brandes ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt. Erst am Freitag konnte das Gebäude betreten werden. Hierbei wurde eine leblose Person aufgefunden. Die Ermittlungen zur Identität der Person und zur Klärung der Brandursache dauern an. Die Höhe des entstandenen Schadens beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro.

