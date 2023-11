Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln/Zwei Einbrüche am Wochenende - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei prüft einen Zusammenhang zwischen zwei Einbrüchen in Wohnhäuser am vergangenen Wochenende in Nottuln.

Im Zeitraum von Samstag (25.11.) 14 Uhr bis Sonntag 13 Uhr hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Wohnhauses in der Kettler Straße auf. Das Innere durchsuchten sie und stahlen einen Schranktresor aus einem Schrank im Schlafzimmer. Im Tresor befand sich Schmuck.

Am Samstag im Zeitraum von 17.45 bis 22.45 Uhr gelangten Unbekannte durch ein Seitenfenster in ein Wohnhaus an der Franz-Hitze-Straße. Auch hier durchsuchten sie das gesamte Haus. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme war bereits bekannt, dass Schmuck gestohlen wurde.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell