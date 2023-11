Polizei Coesfeld

POL-COE: Rosendahl, Darfeld/Betrüger scheitern

Coesfeld (ots)

Gleich elf Darfelder Bürgerinnen und Bürger meldeten sich am späten Nachmittag bei der Polizeileitstelle und teilten mit, dass sie Anrufe von falschen Polizeibeamten bekommen hätten. Bislang ist nicht bekannt, dass die Betrüger erfolgreich waren.

Die Polizei warnt noch einmal ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche. In der vergangenen Woche waren die Betrüger in zwei Fällen im Kreisgebiet erfolgreich. Die Unbekannten geben sich im Telefonat als Polizeibeamte der Polizei Coesfeld aus. In der Umgebung habe es nach einem Einbruch Festnahmen gegeben und es seien Listen aufgefunden worden, auf denen die Namen der Angerufenen standen. Nun sollen die Wertgegenstände nicht mehr sicher sein und an angebliche Polizeibeamte zur Sicherung übergeben werden.

Falls Sie einen solchen Anruf erhalten, beenden Sie das Telefonat und rufen Sie selbstständig die Polizei an. Die Polizei fragt im Telefon nicht nach ihren Wertgegenständen und fordert Sie auch nicht zur Herausgabe auf. Sollten Sie auf Betrüger hereingefallen sein, erstatten Sie eine Anzeige. Informieren Sie auch Bekannte und Verwandte über diese Betrugsmasche.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell