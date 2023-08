Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: 1 Einbruch und mehrere Einbruchsversuche in der Innenstadt von St. Wendel

St. Wendel (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 02.08.2023, wurde in eine physiologische Praxis in der Wendalinusstraße eingebrochen. Unbekannte Täter versuchten sich dort an mehreren Stellen Zugang zu den Praxisräumen zu verschafften. Letztendlich gelang es ihnen über ein aufgehebeltes Fenster in die Praxisräume zu gelangen. In der Praxis suchten sie nach Wertsachen und brachen letztendlich ein verschlossenes Behältnis auf und entwendeten daraus Bargeld.

Außerdem wurde bekannt, dass in dieser Nacht auch in 3 Arztpraxen in der Wendalinusstraße sowie in ein "Wäschehaus" in der Bahnhofstraße versucht worden war einzubrechen. In all diesen Fällen wurde versucht Türen aufzubrechen. Diesbezüglich konnten eindeutige Aufbruchspuren festgestellt werden. Allerdings blieb es in diesen 4 Fällen bei Versuchen. Durch die Einbruchsversuche entstanden allerdings nicht unerhebliche Sachschäden.

Die polizeilichen Ermittlungen wurden aufgenommen und dauern an.

Diesbezüglich sucht die Polizei St. Wendel Zeugen, die Angaben zu dem Einbruch beziehungsweise den 4 Einbruchsversuchen machen können. Außerdem werden auch Zeugen gesucht, die unter Umständen Angaben über auffällige Personen in der Innenstadt von St. Wendel in dieser Nacht machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Sankt Wendel, übermittelt durch news aktuell