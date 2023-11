POL-COE: Olfen/ Möglicher Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen am 23.11.2023, in der Zeit von 16.15 Uhr bis 18.40 Uhr, in ein Einfamilienhaus auf dem Pastorskamp in Nottuln, Appelhülsen ein. Hierzu gehebelten sie eine rückwärtig gelegene Terrassentür auf und verschafften sich Zutritt zum Inneren des Hauses. Hier durchsuchten sie augenscheinlich sämtliche Räume und Schränke. ...

