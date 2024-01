LPI-NDH: Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots) - Eine 31-jährige Autofahrerin befuhr am Donnerstag, gegen 7.30 Uhr, die Liboriusstraße. Als sie den Kreuzungsbereich zum Holzweg queren wollte, um in die Geschwister-Scholl-Straße zu fahren, kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw einer 36-Jährigen, die den Holzweg in Richtung Kasseler Tor befuhr. In weiterer Folge kollidierte das Fahrzeug der 31-Jährigen mit einer ...

