Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Frau und zwei Kinder bei Unfall verletzt

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Eine 31-jährige Autofahrerin befuhr am Donnerstag, gegen 7.30 Uhr, die Liboriusstraße. Als sie den Kreuzungsbereich zum Holzweg queren wollte, um in die Geschwister-Scholl-Straße zu fahren, kam es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw einer 36-Jährigen, die den Holzweg in Richtung Kasseler Tor befuhr. In weiterer Folge kollidierte das Fahrzeug der 31-Jährigen mit einer Grundstücksmauer. Die 36-Jährige und die zwei Kinder im Alter von einem und drei Jahren, die in dem Fahrzeug mitfuhren, wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr wurde zur Bindung der ausgelaufenen Betriebsstoffe angefordert.

