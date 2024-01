Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autos frontal kollidiert

Heilbad Heiligenstadt (ots)

Am Donnerstag ist der Fahrer eines Sprinters bei einem Unfall leicht verletzt worden. Der 45-Jährige befuhr kurz vor 7 Uhr die Straße Kasseler Tor in Richtung Göttinger Straße. Als er an einem rechtsseitig auf der Fahrbahn haltenden Entsorgungsfahrzeug vorbeifahren wollte, kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden BMW. Der 45-Jährige Fahrer des Sprinters kam ins Krankenhaus. Die Feuerwehr kam zum Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu binden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

