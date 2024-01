Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Radfahrer wegen zu tief stehender Sonne übersehen

Appenrode (ots)

Ein 31-jähriger Fahrradfahrer befuhr die Kreisstraße 36 am Donnerstagmorgen gegen 09.00 Uhr zwischen Appenrode und Niedersachswerfen. Ein Autofahrer befuhr die Straße mit seinem Fahrzeug in gleicher Richtung. Nach Angaben des Pkw-Fahrers hatte er den Radfahrer aufgrund der tiefstehenden Sonne nicht wahrgenommen und sei in der weiteren Folge mit ihm kollidiert. Der 31-Jährige kam zu Fall und stütze in den Straßengraben. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen.

