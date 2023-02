Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Einladung für Medienvertretende: Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg ermöglicht eine virtuelle Tatortbegehung



Mittendrin statt nur dabei: Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) verfügt dank der CAVE - Cave Automatic Virtual Environment - über eine der modernsten Techniken im Bundesgebiet. Die CAVE ermöglicht eine virtuelle Tatortbegehung und ist ein Quantensprung in der Ermittlungsarbeit.

Bereits im Jahr 1994 beginnt das LKA BW mit der 3D-Tatortvermessung. Seit dem Jahr 2006 setzt es zudem 3D-Laserscanner zum Sichern der Tat- und Schadensortsituation ein. Die 3D-Tatortvermessung erfasst Tatortdaten per Laserscanner und bereitet diese zu einem digitalen Modell auf. Die Nutzung von Virtual Reality (VR) führt zu einem enormen Sprung in der forensischen Nutzung digitaler Räume. Seit Ende 2021 ist die CAVE beim LKA BW im Betrieb.

Am 6. März, um 14 Uhr ist es so weit: Medienvertreter können gemeinsam mit Thomas Strobl - dem Stellvertretenden Ministerpräsidenten und Innenminister - im LKA in eine computergenerierte und mehrdimensionale Umgebung eintauchen.

Wir bitten um Anmeldung bis spätestens 3. März 2023, 15 Uhr. Bitte melden Sie sich bei der Pressestelle des LKA BW an. Geben Sie dabei die Namen aller Teilnehmenden und das von Ihnen vertretene Medium an: pressestelle-lka@polizei.bwl.de.

Es erwartet Sie folgendes Programm:

· Begrüßung durch LKA-Präsident Andreas Stenger · Grußwort durch den Stellvertretenden Ministerpräsident und Innenminister Thomas Strobl · Technische Vorstellung der CAVE durch Kriminaldirektor Stefan Knapp · Im Anschluss stehen Thomas Strobl und Andreas Präsident Stenger für O-Töne zur Verfügung · Neben der CAVE werden wir Ihnen unter anderem den Entschärferdienst und einen Fernlenkmanipulator vorstellen.

