Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Autofahrer ziehen sich bei Kollision Verletzungen zu

Mühlhausen (ots)

In der Wagenstedter Straße kam es am Donnerstagmorgen gegen 09.50 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Personenkraftwagen. Der Fahrer eines Volkswagen beabsichtigte von der Forstbergstraße in die Wagenstedter Straße einzufahren. Hierbei übersah er vermutlich den vorfahrtsberechtigten Fahrer eines Fiat, sodass in der Folge die Autos miteinander kollidierten. Beide Fahrzeugführer zogen sich hierbei leichte Verletzungen zu. Zu den genauen Umständen, die zum Unfall führten, ermittelt die Polizeiinspektion Unstrut-Hainich. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Bis zur Bergung der Autos kam es an der Unfallstelle zu Einschränkungen im Verkehrsfluss.

