Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pietätlose Einbrecher

Nordhausen (ots)

Am 2. Januar berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über einen Wohnhausbrand, bei dem ein Mann ums Leben kam:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5683290

Am Mittwochmorgen wurde bekannt, dass Unbekannte in das Wohnhaus widerrechtlich eindrangen, um auf Beutezug zu gehen. Im gesamten Haus wurden Schränke nach Wertgegenständen durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist nicht bekannt. An dem Haus entstand ein Sachschaden in Höhe eines dreistelligen Geldbetrags. Die Kriminalpolizei Nordhausen kam zur Spurensuche und -sicherung zum Einsatz und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Zeugen, die Hinweise auf die Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhausen unter der Telefonnummer 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0007946/2024

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell