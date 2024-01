Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Zeugenaufruf: Unfallbeteiligte gesucht

Teistungen (ots)

Am Dienstag kam es gegen 17.10 Uhr auf dem Kundenparkplatz einer Apotheke in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin touchierte ein abgeparktes Fahrzeug und wartete auf das Eintreffen der Geschädigten. Noch bevor es zum Gespräch der beiden Beteiligten kam, entfernte sich die Unfallgeschädigte mit einem dunklen Skoda in unbekannte Richtung. An dem Skoda war ein Kennzeichen aus dem Eichsfeldkreis angebracht. Die Fahrerin war etwa 50 bis 60 Jahre alt und trägt dunkles Haar. An dem Auto der Unbekannten müsste ein Schaden an der Beifahrerseite entstanden sein.

Sie wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606 / 6510 zu melden.

Aktenzeichen: 0007385/2024

