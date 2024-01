LPI-NDH: Lkw ausgebrannt

Weberstedt (ots) - In der Zeit zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag drangen Unbekannte widerrechtlich in eine Garage am Weiher Tor ein. Aus dieser entwendeten sie eine selbstfahrende Arbeitsmaschine des Herstellers Honda. Wer den Diebstahl bemerkt hat oder Hinweise zum Verbleib des Traktors geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 zu melden. Aktenzeichen: 0007234 Rückfragen ...

mehr