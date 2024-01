LPI-NDH: Großes Benefiz-Neujahrskonzert mit dem Polizeiorchester Thüringen

Nordhausen (ots) - Am 2. Januar berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über einen Wohnhausbrand, bei dem ein Mann ums Leben kam: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5683290 Am Mittwochmorgen wurde bekannt, dass Unbekannte in das Wohnhaus widerrechtlich eindrangen, um auf Beutezug zu gehen. Im gesamten Haus wurden Schränke nach Wertgegenständen durchwühlt. Ob etwas entwendet wurde ist nicht bekannt. An dem Haus entstand ein Sachschaden in Höhe ...

