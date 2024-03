Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unfall nach Fahrstreifenwechsel - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines Lkw hat am Mittwochnachmittag einen Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 27 verursacht und ist anschließend weitergefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unbekannte fuhr gegen 16.30 Uhr mit seinem Lkw an der Anschlussstelle Möhringen-Ost in Richtung Degerloch auf die Bundesstraße und missachtete hierbei mutmaßlich die durchgezogene Linie. Dadurch musste eine 32 Jahre alte Fahrerin eines Opels nach links ausweichen, und touchierte den Opel eines 42 Jahre alten Mannes, der sich auf dem mittleren Fahrstreifen befand. Anschließend fuhr der unbekannte Lkw-Fahrer davon. Sein Fahrzeug wurde als Schwarz und mit dem Teilkennzeichen VS beschrieben. Es entstand ein Sachschaden von etwa Fünftausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903400 an das Polizeirevier 4 Balinger Straße zu wenden.

