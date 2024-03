Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrskontrollen durchgeführt

Stuttgart-Degerloch (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (05.03.2024) in der Jahnstraße in Fahrtrichtung Stuttgart-Ost Verkehrskontrollen durchgeführt und dabei ihr Hauptaugenmerk auf Mobiltelefonnutzung, nichtangelegte Sicherheitsgurte und überhöhte Geschwindigkeit gelegt. Zunächst kontrollierten die Beamten im Zeitraum zwischen 15.00 Uhr und 16.30 Uhr den Verkehr in Richtung Sillenbuch. Hierbei stellten sie unter anderem 13 verbotswidrige Handynutzungen am Steuer und einen Gurtverstoß fest. Von 16.30 Uhr bis 18.00 Uhr kontrollierten die Beamten die Geschwindigkeit des Verkehrs in Fahrtrichtung Sillenbuch. Sechs Autofahrer müssen aufgrund von überschrittener Höchstgeschwindigkeit mit Punkten in Flensburg rechnen. Der Spitzenreiter fuhr 98km/h nach Abzug der Toleranz bei erlaubten 60km/h. Alle betroffenen Fahrer müssen nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.

