Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer und Auto kollidiert

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer hat sich am Mittwochmorgen (06.03.2024) bei einem Verkehrsunfall auf der B10/B27 lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Der Motorradfahrer fuhr auf der B10/B27 aus Kornwestheim kommend in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Zuffenhausen stockte der Verkehr und der Motorradfahrer fuhr zwischen dem linken und mittleren Fahrstreifen an den Autos vorbei. Ein 55 Jahre alter Fahrer eines Peugeot wechselte von dem linken auf den mittleren Fahrstreifen, dadurch kam es zur Kollision mit dem Motorradfahrer. Der 22-Jährige zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Alarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um den jungen Mann und brachten diesen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

