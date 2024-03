Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kind von Stadtbahn erfasst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Bei einem Stadtbahnunfall am Dienstagmittag (05.03.2024) hat sich an der Haltestelle Fürfelder Straße ein 10-jähriges Mädchen lebensgefährliche Verletzungen zugezogen. Das Kind hatte nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 13.15 Uhr die Haldenrainstraße in Richtung der Einmündung Sersheimer Straße an dem dortigen Fußgängerüberweg überquert und dabei offenbar die rote Ampel nicht beachtet. Anschließend wollte sie den Gleisübergang überqueren und kollidierte dort mit der einfahrenden Stadtbahn der Linie U7, welche in Richtung Kelterplatz unterwegs war. Dabei geriet sie unter die Bahn und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten das Kind in ein Krankenhaus. Der 44-jährige Stadtbahnfahrer erlitt einen Schock. Während der Unfallaufnahme war die Haldenrainstraße zwischen der Schozacher Straße und der Tapachstraße bis 14.50 Uhr gesperrt. Es kam zu Einschränkungen im Stadtbahnverkehr. Die Ermittlungen zu dem genauen Unfallhergang dauern an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei den Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizeiinspektion zu melden.

