Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlichen Betrüger wiedererkannt und vorläufig festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (04.03.2024) einen 48 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, im Jahr 2022 einen Betrug begangen zu haben. Der 48-Jährige soll im November 2022 einem 39 Jahre alten Touristen in einem Geschäft an der Stiftstraße angeboten haben, eine hochwertige Designer Tasche im Wert von mehreren Tausend Euro für diesen zu kaufen. Der Tatverdächtige gaukelte dem 39-Jährigen vor, dass die Tasche nur an lokale Kunden verkauft werden würde. Daraufhin übergab der Tourist dem 48 Jahre alten Mann mehrere Tausend Euro. Dieser flüchtete anschließend unerkannt aus dem Geschäft, ohne wie vorher vereinbart, die Tasche zu kaufen. Ein Polizeibeamter, der sich in seiner Freizeit an der Calwer Straße befand, erkannte den mutmaßlichen Betrüger gegen 17.30 Uhr wieder und alarmierte die Polizei, welche ihn daraufhin vorläufig festnahm. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 48-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt.

