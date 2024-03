Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 22-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Montag (04.03.2024) einen 36 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der im Verdacht steht, sich in der Königstraße vor einer 22-Jährigen entblößt zu haben. Die junge Frau saß gegen 15.10 Uhr auf einer Sitzgelegenheit auf Höhe der Kronenstraße, als der Tatverdächtige sie ansprach und ihr sein Glied zeigte. Die 22-Jährige alarmierte die Polizei, die den Tatverdächtigen noch vor Ort vorläufig festnahm. Der 36-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine psychiatrische Einrichtung gebracht. Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

