POL-S: Betrug durch falschen Bankmitarbeiter von echtem Bankmitarbeiter vereitelt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstag (29.02.2024) versucht, eine 47 Jahre alte Frau um mehrere Tausend Euro zu betrügen. Die Dame hatte am Tag davor auf einer falschen Webseite Kosmetikartikel gekauft. Ein angeblicher Bankmitarbeiter rief die Dame am Donnerstagmorgen gegen 10.45 Uhr an und teilte ihr mit, dass sie im Internet auf einen sogenannten Fake-Shop reingefallen sei. Durch die Bestellung gelangten die Betrüger an die Bankdaten der Frau. Der Anrufer täuschte in dem Telefonat eine angebliche Bankabhebung in Höhe von mehreren Tausend Euro von ihrem Konto vor. Der falsche Bankmitarbeiter wollte das Geld nun wieder auf ihr Konto zurückbuchen. Durch geschickte Gesprächsführung brachte der Anrufer die 47-Jährige dazu, dass diese eine von dem Betrüger vorbereitete Überweisung in Höhe von mehreren Tausend Euro online freigab. Nachdem ihr der Vorgang seltsam vorkam, alarmierte sie die Polizei und ihre Bank. Diese konnten die Banktransaktion noch erfolgreich abbrechen. Es ist davon auszugehen, dass die Telefonbetrüger und die Betreiber des Fake-Shops zusammen agieren und so an die Daten der möglichen Opfer gelangen. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang vor sogenannten Fake-Shops. Unter dem folgenden Link https://praevention.polizei-bw.de/praevention/betrug-im-netz/ gibt die Polizei Tipps und Verhaltenshinweise wie Fake-Shops enttarnt werden und wie sich Betroffene schützen können.

