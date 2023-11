POL-PDNR: Sachbeschädigung an PKW

Linz - Dienstgebiet (ots) - Im Laufe des Dienstags meldeten sich mehrere Bürger bei der Polizeiinspektion in Linz, die verdächtige Anrufe nach bekannten Modus Operandi der Cyberkriminalität (Enkeltrick, Schockanruf, Einbruch in der Nachbarschaft, Gewinnversprechen)erhalten hatten. In keinem der Fälle kam es zu einem Schadenseintritt. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein EPHK Veit Doll Telefon: ...

mehr