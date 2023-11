POL-PDNR: Betrugsdelikte durch Cyberkriminalität

Buchholz (WW) (ots) - Am Dienstagabend kam es in der Hauptstraße in Buchholz (WW) zu einer Sachbeschädigung an einer Hauseingangstür. Die Bewohnerin vernahm gegen 20:00 Uhr einen lauten Knall. Im Zuge einer sofortigen Nachschau stellte sie fest, dass die Verglasung ihrer Haustür durch einen bisher unbekannten Täter mit einem Eisklumpen eingeworfen wurde. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion ...

