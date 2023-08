Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, BAB 864) Unfall beim unachtsamen Fahrstreifenwechsel fordert 60.000 Euro Schaden

Bad Dürrheim, BAB 864 (ots)

Rund 60.000 Euro Sachschaden hat ein Unfall am frühen Sonntagmorgen auf der Bundesautobahn A 864 zwischen der Anschlussstelle Donaueschingen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim gefordert. Gegen 02.30 Uhr fuhr ein 19-Jähriger mit einem BMW X4 auf der A 864 in Richtung Autobahndreieck Bad Dürrheim und wechselte vom rechten auf den linken Fahrstreifen, ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Hierbei kam es zur seitlichen Kollision mit einem Ferrari F8 Tributo, dessen 25-jähriger Fahrer auf dem linken Fahrstreifen der A 864 ebenfalls in Richtung Dreieck Bad Dürrheim unterwegs war. In der Folge der Kollision wurden beide Fahrzeuge abgewiesen und prallten noch gegen die Schutzplanken. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Aufgrund eines großen Splitterfeldes im Bereich der Unfallstelle kam auch die Autobahnmeisterei zum Einsatz.

