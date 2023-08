Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Steißlingen, L223, Lkr. Konstanz) Motorradfahrerin bei Unfall verletzt (12.08.2023)

Steißlingen (ots)

Bei einem Unfall auf der Landesstraße 223 zwischen Orsingen und Steißlingen ist am Samstagnachmittag eine Motorradfahrerin verletzt worden. Eine 49 Jahre alte Frau war mit einer Honda auf der L223 in Richtung Orsingen unterwegs. Als die Bikerin ausscherte um ein vorausfahrendes Auto zu überholen touchierte sie die Schulter eines hinter ihr fahrenden und ebenfalls zum Überholen ansetzenden 69-jährigen Harley-Fahrer. In der Folge stürzte die 49-Jährige und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der 69-Jährige kam glücklicherweise nicht zu Fall. An der Honda entstand durch den Sturz Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell