POL-S: E-Scooter gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Birkach (ots) - Ein 48 Jahre alter Autofahrer ist am Mittwoch (06.03.2024) auf der Aulendorfer Straße von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Der 48-Jährige war gegen 11.15 Uhr mit seinem Mercedes auf der Aulendorfer Straße in Richtung Degerloch unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und in der Folge mit einem Baum kollidierte. Rettungskräfte brachten den Fahrer in ein Krankenhaus. Der Schaden wird auf rund ...

