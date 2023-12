POL-Bremerhaven: Buswartehäuschen beschmiert und beschädigt

Bremerhaven (ots) - Zu einem Einbruch in ein Restaurantschiff im Bremerhavener Fischereihafen musste die Polizei am gestrigen Dienstagmorgen, 12. Dezember, ausrücken. Ein Mitarbeiter meldete gegen 08.30 Uhr, dass bislang unbekannte Täter in das Restaurantschiff in der Straße Fischkai eingedrungen seien und unter anderem eine elektrische Kaffeemühle, eine Registrierkasse sowie zwei Tablets entwendet hatten. Der ...

