Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Falsche Handwerker erbeuten Bargeld - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Nachdem bislang noch unbekannte Täter am vergangenen Freitag, 8. Dezember, Bargeld aus der Wohnung eines Seniorenpaares im Bremerhavener Stadtteil Lehe erbeuteten, sucht die Polizei nun nach Zeugen.

Gegen 12.40 Uhr klingelte es an der Haustür eines Paares in der Straße Kleiner Blink. Die 87-jährige Bewohnerin öffnete die Tür und im Flur des Mehrfamilienhauses standen drei Männer. Sie erklärten der Frau, dass es im Keller zu einem Wasserschaden gekommen sei und sie nun den Wasserdruck prüfen müssen. Weil es im Haus schon mehrfach zu derartigen Schäden gekommen war, bat die Seniorin die Männer in ihre Wohnung und begab sich mit einem von ihnen ins Badezimmer. Hier wies der Unbekannte die Bewohnerin an, die Wasserhähne aufzudrehen. Nach einer Weile verließen die angeblichen Handwerker wieder die Wohnung. Kurz darauf, bemerkte der Lebensgefährte der Seniorin, dass Schränke sowie Schubladen geöffnet und Bargeld gestohlen wurde.

Die Täter werden als ca. 30 Jahre alt und zum Teil mit Vollbart beschrieben. Zwei von ihnen sollen zur Tatzeit Jeanshosen und grau-grüne Jacken getragen haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die Hinweise zum Geschehen geben können, sich unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

Grundsätzlich gilt: Lassen Sie keine Ihnen unbekannten Personen in Ihre Wohnung! Wenn Sie sich unsicher sind, bitten Sie Nachbarn, Freunde oder Verwandte um Unterstützung. Hilfe bekommen Sie auch immer bei Ihrer Bremerhavener Polizei unter der Notrufnummer 110.

